ВС России ликвидировали базу подготовки националистов в Херсонской области

В Херсонской области российские войска обнаружили и зачистили базу подготовки украинских неонацистских батальонов. Об этом сообщил военный корреспондент, автор проекта WarGonzo Семён Пегов.

По его словам, база располагалась в местном интернате. Казармы и штаб боевики сделали в здании школы, а склад боеприпасов оборудовали в спортивном зале.

Также на месте была обнаружена западная литература по ведению партизанской войны. Однако не всем читателям она помогла, отметил военкор.

Ранее Пегов сообщил о том, что донбасского батальона "Сомали" совместно с союзными силами ДНР и ВС России уничтожили за три дня не менее 60 украинских боевиков на Авдеевском направлении.