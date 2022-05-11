Кнутов: боевые корабли ВМФ РФ не оставят шансов противокорабельным ракетам НАТО

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что поставки противокорабельных ракет на Украину не опасны для российского флота. Он отмечает, что в случае возможного удара ракеты будут сразу же ликвидированы.

Североатлантический альянс не исключает поставки на Украину противокорабельных ракет американского производства "Гарпун". Несмотря на внушительную дальность полёта, ракеты будут обнаружены и уничтожены.