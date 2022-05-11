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Автор Мария Карева

Кнутов: боевые корабли ВМФ РФ не оставят шансов противокорабельным ракетам НАТО

Силовые структуры

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что поставки противокорабельных ракет на Украину не опасны для российского флота. Он отмечает, что в случае возможного удара ракеты будут сразу же ликвидированы.

Североатлантический альянс не исключает поставки на Украину противокорабельных ракет американского производства "Гарпун". Несмотря на внушительную дальность полёта, ракеты будут обнаружены и уничтожены.

"Современные российские фрегаты и корветы успешно борются с такими целями, как ракета "Гарпун". Старые советские корабли не всегда справлялись с такими миссиями и не лучшим образом", — заявил Кнутов в беседе с изданием "Украина.ру".

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
нато юрий кнутов
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