Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что поставки противокорабельных ракет на Украину не опасны для российского флота. Он отмечает, что в случае возможного удара ракеты будут сразу же ликвидированы.
Североатлантический альянс не исключает поставки на Украину противокорабельных ракет американского производства "Гарпун". Несмотря на внушительную дальность полёта, ракеты будут обнаружены и уничтожены.
"Современные российские фрегаты и корветы успешно борются с такими целями, как ракета "Гарпун". Старые советские корабли не всегда справлялись с такими миссиями и не лучшим образом", — заявил Кнутов в беседе с изданием "Украина.ру".
Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".