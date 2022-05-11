Арестович: чтобы сдаться в плен — нужно быть профессионалом очень высокого класса

Арестович: чтобы сдаться в плен — нужно быть профессионалом высокого класса

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович часто в прямом эфире делает забавные комментарии и выводы по военной спецоперации России.

Иногда даже становится непонятно, шутит ли он или всю свою "аналитику" выдаёт на полном серьёзе. В очередном видеоинтервью Арестович заявил, что русские не сдаются из-за низкой квалификации.

"Сдача в плен — это технически сложная задача. Чтобы сдаться в плен — нужно быть профессионалом очень высокого класса", — после вздоха сказал советник главы ОП Украины.

Теперь понятно, что он имел в виду, когда раньше пафосно рассказывал о профессионализме украинской армии. И, исходя от сказанного, всю глубину украинского военного профессионализма российские войска уже оценили.

"Люся Арестович в кои-то веки прав: сдаваться в плен — это профессиональная фишка ВСУшников!" — комментируют "специалиста" пользователи Интернета.