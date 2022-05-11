Киев делает всё, чтобы мирные жители не ушли по гумкоридорам: врёт и запугивает

Киевский режим делает всё, чтобы мирные жители не покинули зону конфликта по гуманитарным коридорам: дезинформирует и запугивает людей.

Властям Украины похоже, выгодно, чтобы жертв среди мирного населения было как можно больше.

Гражданские лица, которым удалось выбраться из зоны боевых действий, рассказывают, что их никогда не оповещали о возможности уехать по гуманитарному коридору. А боевики "Азова"*, выпестованные Киевом нацисты, упорно держали мирных граждан в заложниках в Мариуполе.

RT рассказывает о беженке Алёне, которая находится сейчас в Таганроге.

"Мы не выезжали до последнего… Никакие украинские войска нам не помогали, мы не видели ни одного украинского волонтёра вообще", — рассказывает женщина.

Она пока не готова сказать, вернётся ли в Мариуполь.

"Мне надо осознать, будет ли там жизнь", — подытожила брошенная Украиной беженка.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.