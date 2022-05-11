Пушилин: гражданских на "Азовстали" не осталось, теперь наши руки развязаны

Лидер ДНР Денис Пушилин подтвердил, что на "Азовстали" не осталось гражданских лиц, и, по его словам, руки у наших подразделений теперь развязаны.

"По нашей информации, подтверждается, что гражданских там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны", — сообщил он в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее находящийся на заводе "Азовсталь" лейтенант Илья Самойленко из полка "Азов"* (запрещён в России) заявил, что гражданских лиц на территории предприятия нет. Он также подчеркнул, что у находящихся там украинских военных фактически закончились ресурсы для существования, поэтому они считают, что "каждый день для них может стать последним".

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.