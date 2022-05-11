Спецназ "Отважных" захватил группу нацистов-диверсантов под Харьковом

Группировка "О" армии России захватила в ходе операции группу украинских националистов в Харьковской области. Об этом сообщают военкоры "Русской весны".

У задержанных были найдены новый пистолет Макарова, автоматы, взрывчатка и нашивки с нацистской символикой.

Боевики пытались вести подрывную деятельность против российской армии.

Ранее сегодня военкор Семён Пегов сообщил, что в Херсонской области военные России обнаружили и зачистили базу подготовки украинских неонацистских батальонов. Боевики выбрали местом расположения местную школу-интернат, боеприпасы они хранили в спортзале.