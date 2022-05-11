Российские войска заняли пригороды Северодонецка, "попутно" выбив ВСУ из "Зари"

Бойцы российского подразделения "Ахмат" во время совместной с народной милицией ЛНР операции прорвали оборону украинских военных и взяли под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка, попутно освободив пороховой завод "Заря".

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что "линия соприкосновения стремительно отодвигается вглубь Украины".

Воеводовка и Южный — пригороды Северодонецка, они стратегически важны, поскольку контроль над ними позволяет отрезать украинскую группировку в городе с севера и юга.

"Также под полным контролем российских военнослужащих теперь находятся поселки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажни", — написал в Telegram Кадыров, отметив, что "линия соприкосновения стремительно отодвигается вглубь Украины".

По его словам, бойцам ВСУ и нацбатов не помогает избранная ими тактика отступления — уничтожение речных переправ и мостов: