Бойцы российского подразделения "Ахмат" во время совместной с народной милицией ЛНР операции прорвали оборону украинских военных и взяли под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка, попутно освободив пороховой завод "Заря".
Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что "линия соприкосновения стремительно отодвигается вглубь Украины".
"Также под полным контролем российских военнослужащих теперь находятся поселки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажни", — написал в Telegram Кадыров, отметив, что "линия соприкосновения стремительно отодвигается вглубь Украины".
По его словам, бойцам ВСУ и нацбатов не помогает избранная ими тактика отступления — уничтожение речных переправ и мостов:
"Шаг за шагом осажденные националистами территории возвращаются в руки своих законных хозяев. Время бесчинств киевских властей подошло к концу, теперь настало время платить по счетам".
Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".