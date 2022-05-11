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Автор Юлия Миленина

Помощник Кадырова: остатки выбитых из Рубежного ВСУ заблокированы на "Заре"

Силовые структуры

Остатки Вооружённых сил Украины (ВСУ), выбитых из города Рубежное в Донбассе, заблокированы на заводе "Заря". Об этом заявил помощник руководителя Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

Помощник Кадырова: остатки выбитых из Рубежного ВСУ заблокированы на "Заре"

Он отметил, что перед военными стояла задача очистить "Зарю" от опорных пунктов и точек ВСУ, которые там находились. По его словам, противник не должен был остаться "за спиной".

"Мы эту задачу уже выполнили. Наши силы и средства практически блокировали завод "Заря", — сказал Алаудинов на встрече с журналистами.

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова добавил, что в операции также участвовали бойцы из Луганской народной республики. Он подчеркнул: Народная милиция ЛНР и спецназ "Ахмат" Чеченской республики вышли к селу Воеводовка.

Ранее Кадыров объявил о полном освобождении города Попасная от украинских националистов. Он выразил благодарность всем бойцам за службу и мужество.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина рамзан кадыров
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