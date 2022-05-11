Войска России и ДНР разрезали группировку ВСУ на две части, взяв Новосёловку

На Донбассе начинают формироваться новые "котлы для варки" украинских бандеровцев.

Армия России и силы ДНР разрезали группировку Вооружённых сил Украины на две части, взяв Новосёловку.

Накануне, 10 мая в Лиманском районе ВС РФ и бойцы Республик заняли посёлок Шандриголово и вступили в бой за Новосёловку. А сегодняшнее её взятие рассекло группировку боевиков на две части и оставило Лиман без тяжёлой поддержки (остаётся один подбитый автомобильный мост на Славянск и простреливаемая автотрасса).

Местные жители подтверждают, что русские солдаты 11 мая заняли Новосёловку и зачищают её сейчас.

Также сообщается, что произошел разрыв украинских позиций в районе населённого пункта Ямполь в Донецкой области.