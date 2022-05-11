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Автор Дмитрий Плотников

Обнаружен тоннель, по которому боевики покидают "Азовсталь"

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский с позывным "Скиф" продолжает рассказывать о нацистах, засевших в катакомбах "Азовстали".

Обнаружен тоннель, по которому боевики покидают "Азовсталь"

По его словам, бойцы союзных сил обнаружили тоннель, по которому националисты покидают территорию бункера металлургического комбината — вдоль труб под железнодорожным полотном.

Высота подземного хода — не менее трёх метров, ширина даёт возможность перемещаться без всяких проблем, дальше выход к речке, из которой, судя по натоптанным тропинкам, укронацисты набирают воду.

Сегодня, 11 мая тоннель блокировали, рассказывает Ходаковский.

"Со стороны противника один "двести" (убитый — ред.) и один "триста" (раненый — ред.). В целом воевать противник устал и просится на свободу, но отыгрывает последний акт: хочет домой и с флагами…. Не имеем намерений ему в этом потворствовать", — подытожил комбат.

Ранее сообщалось, что у боевиков "Азова"*, засевших в меткомбинате, кончаются продукты, а среди нацистов немало раненых.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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