ВСУ устроили химатаку в Харьковской области, чтобы обвинить Россию

Чтобы обвинить российских военных в совершении химической атаки, ВСУ в среду взорвали цистерну, наполненную селитрой. Провокация была устроена возле населенного пункта Долгенькое Харьковской области.

Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Чтобы обвинить российских военных в применении химического оружия, Служба безопасности Украины и националисты взорвали цистерну с удобрениями, предположительно аммиачной селитрой, из-за чего через некоторое время образовалось облако оранжевого дыма, которое рассеялось, — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве заверили, что в результате "этой провокации" пострадавших ни среди мирного населения, ни среди наших военных нет.

В планах новая провокация

По данным Минобороны, ВСУ готовы провернуть ещё одну провокацию, для чего заминирован мост Кайдак. Его планируют взорвать в случае приближения российских частей и соединений ДНР.