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Автор Ольга Лебедева

ВСУ устроили химатаку в Харьковской области, чтобы обвинить Россию

Силовые структуры

Чтобы обвинить российских военных в совершении химической атаки, ВСУ в среду взорвали цистерну, наполненную селитрой. Провокация была устроена возле населенного пункта Долгенькое Харьковской области.

ВСУ устроили химатаку в Харьковской области, чтобы обвинить Россию

Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Чтобы обвинить российских военных в применении химического оружия, Служба безопасности Украины и националисты взорвали цистерну с удобрениями, предположительно аммиачной селитрой, из-за чего через некоторое время образовалось облако оранжевого дыма, которое рассеялось, — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве заверили, что в результате "этой провокации" пострадавших ни среди мирного населения, ни среди наших военных нет.

В планах новая провокация

По данным Минобороны, ВСУ готовы провернуть ещё одну провокацию, для чего заминирован мост Кайдак. Его планируют взорвать в случае приближения российских частей и соединений ДНР.

"Впоследствии украинская сторона намеревается цинично обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных нападениях на жизненно важную социальную инфраструктуру", — говорится в тексте сообщения.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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