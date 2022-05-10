Кровавая провокация произошла в Харьковской области, сообщает оборонное ведомство РФ. Военные украинской армии обстреляли шесть автомобилей, которые принадлежали мирным жителям. Транспортные средства двигались с белыми флагами по дороге между населёнными пунктами Старый и Новый Салтов.
Минобороны отмечает, что провокация произошла по "бучинскому" сценарию:
"Фото- и видеосъемку этого чудовищного преступления провели специалиста центра информационно-психологической операции вооружённых сил украины".
Начальник НЦУО генерал-полковник Михаил Мизинцев также сообщил, что в Херсонской области артиллерия ВСУ хотела вызвать ответный удар ВС РФ по жилым домам с мирным населением.
Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.