Вассерман: "Байден не оставил Москве выбора после подписания закона о ленд-лизе"

Россия не оставит без жёсткого ответа попытку США поставить Киеву вооружение по ленд-лизу.

Это сообщает депутат Госдумы РФ, политический эксперт Анатолий Вассерман.

По его словам, президент США Джо Байден оказал Киеву "медвежью услугу", подписав закон о ленд-лизе, согласно которому, Украина получит американское вооружение. Киевский режим, согласившись на это, поставил страну в безвыходное положение, ибо всё оружие Штаты поставляют им в кредит.

Вассерман уверен, что Вашингтон согласился оказать военную помощь Украине, поскольку рассчитывает, что военные действия ослабят Россию, а Кремль утратит свои позиции на международно-политической арене. Но такой подход весьма ошибочен — Москва предпримет меры, которые дадут возможность устранить поставки штатовского вооружения бандеровцам.

Президент Байден своим законом о ленд-лизе, не оставил РФ выбора. Армия России нейтрализует данную угрозу, ударив ракетами по военным складам, а также стратегической инфраструктуре.