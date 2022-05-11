Минобороны РФ показало боевой вылет сверхманевренных Су-35С для уничтожения ВСУ

Министерство обороны России показало кадры боевого вылета многофункциональных сверхманёвренных истребителей Су-35С.

Боевые машины поднимались в воздух для уничтожения объектов военной инфраструктуры украинских вооружённых сил в ходе специальной военной операции РФ.

Ведомство отмечает, что экипажи истребителей продолжают уничтожать все цели бандеровцев, применяя разнообразное ракетное и бомбовое вооружение.



Непосредственно перед вылетом авиационная боевая техника проходит комплекс техподготовки. Инженерно-технические специалисты на земле отлаживают и проверяют работу всех систем авиации, осуществляют заправку истребителей и подвеску средств поражения.

Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь, 11 мая, поражено 93 объекта, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 3 склада боеприпасов ВСУ, сообщает МО РФ.