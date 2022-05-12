Офицер ДНР с позывным "Фидель": "Азову"* осталось существовать две недели

Засевшие в подвалах металлургического комбината "Азовсталь" боевики по-прежнему отказываются сложить оружие. Удары по позициям представителей националистического батальона "Азов"* продолжаются. По мнению военнослужащего Народной милиции ДНР с позывным "Фидель", в скором времени боевикам придёт конец. Он отметил, что радикалы сами выбрали свою судьбу и сознательно спрятались в подземельях завода.

"Зная отношение нацбатовцев к своим же раненым, а мы все наслышаны от самих же украинских военнослужащих, как раненых добивают на месте, не сложно предположить, что помощь оказывается только тем, в ком "азовцы"* заинтересованы", — заявил офицер в беседе с "МК".

"Фидель" подчёркивает, что по данным НМ ДНР на территории комбината больше нет гражданских, которых держали в заложниках. Боевики же говорят обратное: якобы на заводе около сотни мирных жителей. Офицер убеждён, что "Азовсталь" выступает в качестве крепости для самих радикалов, и им выгодно выставлять себя как "героев".

"Зеленский и его офис давно уже списали нацбатовцев, как ненужный балласт. Они им не нужны ни в живом виде, ни в каком-либо ином. Сейчас боевики годятся лишь на роль "посмертных героев". <…> "Азову"* осталось примерно недели две", — заключил офицер ДНР.

*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.