Сивков: цели российских войск отличаются от задач сил Донбасса в ходе СВО

В боевых столкновениях с противником наиболее активное участие принимают военные из республик Донбасса. Основной задачей российских войск является уничтожение объектов военной инфраструктуры ВСУ с помощью современных видов вооружения.

Военный эксперт Константин Сивков отмечает, что союзные войска продвигаются не так быстро, как хотелось бы, поскольку в регионе "сплошной укрепрайон". Союзные силы пытаются избегать жертв со стороны мирного населения.