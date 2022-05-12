В боевых столкновениях с противником наиболее активное участие принимают военные из республик Донбасса. Основной задачей российских войск является уничтожение объектов военной инфраструктуры ВСУ с помощью современных видов вооружения.
Военный эксперт Константин Сивков отмечает, что союзные войска продвигаются не так быстро, как хотелось бы, поскольку в регионе "сплошной укрепрайон". Союзные силы пытаются избегать жертв со стороны мирного населения.
"Это ограничивает нас в применении артиллерии, авиации и всего остального", — указал эксперт в беседе с изданием "Украина.ру".
Украинские боевики, заблокированные на "Азовстали", вышли на связь с российскими военными