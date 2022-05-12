Швеция планирует подать заявку на вступление в альянс НАТО 16 мая

Шведские журналисты изучили парламентский календарь и выяснили, что Стокгольм собирается направить заявку на членство в военно-политическом блоке НАТО уже 16 мая.

По информации Expressen, в этот день премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон организует специальное заседание правительства, на котором власти примут историческое решение.

"Сразу после заседания подадут заявку на членство в НАТО, если не произойдёт ничего непредвиденного", — отметили журналисты.

Ранее финский президент Саули Ниинистё и глава правительства Санна Марин сообщили, что Финляндия подала заявку на включение страны в альянс. Хельсинки укрепит организацию, подчеркнули политики.