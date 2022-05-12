Шведские журналисты изучили парламентский календарь и выяснили, что Стокгольм собирается направить заявку на членство в военно-политическом блоке НАТО уже 16 мая.
По информации Expressen, в этот день премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон организует специальное заседание правительства, на котором власти примут историческое решение.
"Сразу после заседания подадут заявку на членство в НАТО, если не произойдёт ничего непредвиденного", — отметили журналисты.
Ранее финский президент Саули Ниинистё и глава правительства Санна Марин сообщили, что Финляндия подала заявку на включение страны в альянс. Хельсинки укрепит организацию, подчеркнули политики.
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