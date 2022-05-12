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Автор Евгения Васильева

Президент Ниинистё: Финляндия подала заявку на вступление в альянс НАТО

Силовые структуры

Президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства Санна Марин сообщили, что страна должна как можно быстрее стать членом военно-политического блока НАТО. Об этом рассказали местные журналисты.

По мнению финских политиков, альянс обеспечит безопасность государства. Также лидеры подчеркнули, что организация станет сильнее, если примет Хельсинки.

"Финляндия впервые подала заявку на вступление в НАТО", — заявили представители Хельсинки, слова которых приводит Helsingin Sanomat.

Ранее источники WELT в альянсе НАТО заявили, что Швеция направит заявку на вступление в блок уже на этой неделе. Власти страны подготовили все необходимые документы, отметили в СМИ.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
нато швеция финляндия
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