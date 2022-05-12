Военкор Руденко: крышка "котла" для противника в Авдеевке захлопнулась

Город Авдеевка последнее время находился под контролем украинской армии. Со стороны города регулярно обстреливали Донецк и другие города ДНР, в числе которых Горловка, Ясиноватая и Макеевка.

По словам военного корреспондента Андрея Руденко, крышка Авдеевского "котла" захлопнулась. Союзные войска России и Народной милиции ДНР продвинулись сразу по нескольким направлениям.

С направления от Крутой Балки появилась возможность наносить удары по позициям украинской группировки в западных регионах Авдеевки. Взятие позиций в районе Новокалиново позволят отрезать силовиков ВСУ от свободного транспортного сообщения с населёнными пунктами, которые контролируются Киевом.

Если крышка "котла" действительно захлопнулась, то противник в Авдеевке может столкнуться с участью боевиков в Мариуполе, передаёт "Военное обозрение".