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Автор Мария Карева

Военкор Руденко: крышка "котла" для противника в Авдеевке захлопнулась

Силовые структуры

Город Авдеевка последнее время находился под контролем украинской армии. Со стороны города регулярно обстреливали Донецк и другие города ДНР, в числе которых Горловка, Ясиноватая и Макеевка.

Военкор Руденко: крышка "котла" для противника в Авдеевке захлопнулась

По словам военного корреспондента Андрея Руденко, крышка Авдеевского "котла" захлопнулась. Союзные войска России и Народной милиции ДНР продвинулись сразу по нескольким направлениям.

С направления от Крутой Балки появилась возможность наносить удары по позициям украинской группировки в западных регионах Авдеевки. Взятие позиций в районе Новокалиново позволят отрезать силовиков ВСУ от свободного транспортного сообщения с населёнными пунктами, которые контролируются Киевом.

Если крышка "котла" действительно захлопнулась, то противник в Авдеевке может столкнуться с участью боевиков в Мариуполе, передаёт "Военное обозрение".

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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