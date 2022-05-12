Накануне российской авиацией был нанесён ракетный удар по военной инфраструктуре украинской армии в Черниговской области. Администрация города Новгород-Северский в Черниговской области подтвердила факт поражения цели с помощью высокоточных ракет.
Глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус заявил, что в разрушенном здании находилась школа. Военные корреспонденты "Русской весны" подчёркивают, что украинские боевики регулярно используют гражданскую инфраструктуру для своих целей.
Украинские боевики, заблокированные на "Азовстали", вышли на связь с российскими военными