Начался штурм Северодонецка: со стороны Рубежного вошли первые части РФ

Продолжается российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины.

По свежей информации, сегодня, 12 мая утром начался штурм Северодонецка. В город со стороны Рубежного вошли первые части союзников, и уже смогли занять 12 домов.

СМИ уже писали, что бандеровцы планируют в Северодонецке организовать второй Мариуполь.

Местное население Северодонецка запрут в подвалах завода "Азот", где укрепились нацисты. Гарнизон планирует прикрываться мирными гражданами, как щитом. К тому же на заводе хранится множество опасных химических веществ, которые при утечке могут вызвать катастрофические последствия.

Украинские источники ранее сообщали, что город под угрозой окружения.

Численность группировки боевиков в Северодонецком котле может составить около 5 тысяч человек.