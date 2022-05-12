Сладков: "На "Азовстали" плацдарм, удерживаемый ВСУ и неонацистами сжимается"

Известный военный корреспондент и журналист Александр Сладков показал, как проходит операция на заводе "Азовсталь".

Военкор выкладывает видео с танками Донецкой республики и утверждает, что плацдарм, удерживаемый ВСУ и неонацистами сжимается.

"Это танки сил ДНР. Сколько я за ними не наблюдаю, — работают, как на конвейере. Новые цели от спецназа поступают непрерывно", — комментирует журналист.

Сладков также рассказывает, что много восторженных слов услышал о командирах и солдатах 62 российского танкового полка, которые штурмовали Мариуполь.

"Машин целых осталось — по пальцам пересчитать, командир полка выскочил из своего подбитого танка и продолжил атаку со своей же пехотой, погиб", — сообщает о героизме бойцов военкор.

По его словам, у зажатого на металлургическом комбинате противника шансов нет, только выход с поднятыми руками. Но он выражает надежду, что погибнут не все, военнопленных будет немало.