На "Азовстали" плацдарм, удерживаемый ВСУ и неонацистами сжимается

Известный военный корреспондент и журналист Александр Сладков показал, как проходит операция на заводе "Азовсталь".
Военкор выкладывает видео с танками Донецкой республики и утверждает, что плацдарм, удерживаемый ВСУ и неонацистами сжимается.
"Это танки сил ДНР. Сколько я за ними не наблюдаю, — работают, как на конвейере. Новые цели от спецназа поступают непрерывно", — комментирует журналист.
Сладков также рассказывает, что много восторженных слов услышал о командирах и солдатах 62 российского танкового полка, которые штурмовали Мариуполь.
"Машин целых осталось — по пальцам пересчитать, командир полка выскочил из своего подбитого танка и продолжил атаку со своей же пехотой, погиб", — сообщает о героизме бойцов военкор.
По его словам, у зажатого на металлургическом комбинате противника шансов нет, только выход с поднятыми руками. Но он выражает надежду, что погибнут не все, военнопленных будет немало.
Командование ВСУ приказало пограничной службе Украины пропустить на территорию страны четыре батальона польской армии 22 мая 2022 года.