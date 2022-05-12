Песков: на фоне атак ВСУ важно укреплять безопасность районов рядом с Украиной

Представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности регионов России, которые находятся рядом с Украиной. Таким образом пресс-секретарь лидера РФ прокомментировал обстрелы территорий нашей страны ВСУ.

"Прежде всего это ситуация, которая делает необходимыми дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов", — сказал Песков во время брифинга с журналистами.

Вместе с этим представитель администрации российского президента отказался перечислять методы, которые нужно использовать на фоне нападений украинских военных. Как отметили в Кремле, об этом должны рассуждать в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель, семь человек пострадали. Школа, почта и 17 домов получили повреждения.