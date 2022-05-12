Представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности регионов России, которые находятся рядом с Украиной. Таким образом пресс-секретарь лидера РФ прокомментировал обстрелы территорий нашей страны ВСУ.
"Прежде всего это ситуация, которая делает необходимыми дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов", — сказал Песков во время брифинга с журналистами.
Вместе с этим представитель администрации российского президента отказался перечислять методы, которые нужно использовать на фоне нападений украинских военных. Как отметили в Кремле, об этом должны рассуждать в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель, семь человек пострадали. Школа, почта и 17 домов получили повреждения.
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