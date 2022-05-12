Минобороны РФ показало работу самоходных гаубиц "Мста-С" по позициям ВСУ

Министерство обороны России предоставило кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С".

Гаубица выполняла огневые задачи по уничтожению военной техники и укрепленных позиций ВСУ.

Артподразделения российской армии выполняют задачи по разрушению оборонительных сооружений, поражению артбатарей, подавлению штабов и пунктов управления, уничтожению вооружения, огневых средств и военной техники противника.

Расчеты гаубиц "Мста-С" ведут огонь на дальностях до 30 км. Стрельба ведётся и с закрытых огневых позиций, и прямой наводкой.

Для уничтожения укреплений ВС РФ применяет фугасные снаряды, что позволяет наносить максимальное разрушение фортификационным сооружениям, а также заглубленным бетонированным бункерам.