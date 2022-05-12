Сладков: "Азовсталь" = апокалипсис, разбитая взрывами техника и трупы"

Известный военный корреспондент Александр Сладков продолжает репортажи с металлургического комбината "Азовсталь".

Очередной свой рассказ он назвал: "Азовсталь" = апокалипсис, разбитая взрывами техника и трупы, трупы".

"Надо сказать, когда есть возможность, "азовцы"* трупы сослуживцев вытаскивают. Но где они хоронят тысячи тел? На этой территории все чаще эвакуировать тела они не успевают. От этого вокруг такой тяжелый пейзаж", — пишет военкор.

По его словам, апогеем будет захват главных зданий, где прячется нацбат "Азов"*, главное не попасть в ловушку. Обреченные бандеровцы в отчаянии могут подорвать здание и похоронить под обломками и себя, и ВС РФ с силами ДНР.

Нам нужен вариант — похоронить только нацистов. К этому всё и сходится, подытожил Сладков.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.