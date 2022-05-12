Липовой: на "Азовстали" половина — натовские инструктора, наёмники, офицеры НАТО

Герой России, генерал-майор, председатель общества "Офицеры России" Сергей Липовой рассказал о ситуации на меткомбинате "Азовсталь".

Что сейчас происходит на заводе "Азовсталь", мы реально видим. Реально видим по слабеющей группировке, половина состава этой группировки — это натовские инструкторы, это наёмники, это офицеры НАТО, сообщает Липовой. Есть ещё высшие офицеры, о которых сейчас очень печётся НАТО и ищет различные поводы и подходы для того, чтобы как-то пытаться договориться их вытащить оттуда, предлагая гуманитарные коридоры и так далее.

Но сами натовские офицеры прочувствовали на себе, что такое нацизм и национализм, так как они сейчас являются заложниками у тех же нацистов, которые прикрываются мирными жителями и детьми. И они сейчас реально понимают, кого они выучили "на свою голову", говорит Герой России.

Поэтому те коридоры, которые устраиваются со стороны нашего российского командования, они, как правило, в лучшем случае дают возможность выйти отдельным мирным жителям, а в худшем, они вообще остаются пустыми.

По словам Липового, эти нацисты, ВСУшники, у которых руки по локоть в крови, они знают, что если пойдут по этому коридору, то будут немедленно арестованы и с ними займутся правоохранительные органы. У которых к этим так называемым защитникам очень есть много вопросов.

Российское командование не один раз предлагало сдаться, сложить оружие, они сознательно на это не идут в надежде на то, что Запад им поможет. Но Запад их списал уже давно вместе с киевским режимом и они не нужны Западу живыми, поэтому сейчас идёт война на истребление, война на уничтожение этих нацистов, этих преступников, подытожил генерал-майор.