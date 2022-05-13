На окраинах Лимана и Северодонецка начались бои

Передовые группы союзных войск РФ и ДНР начали бои на окраинах города Лимана (до 2016 года — Красный Лиман), который находится от Славянска примерно в 20 км. Противник несёт потери в живой силе и военной технике. Уничтожен бронетранспортёр ВСУ, прикрывающий пехотные подразделения на передовой линии, пишет "Военное обозрение".

По данным издания, удару подверглась и позиция ВСУ по направлению Славянск-Барвенково. Украинские боевики активно используют этот участок для перегруппировки и переброски вооружения к Славянску.

Продолжается наступление по направлению к Лисичанско-Северодонецкой агломерации в ЛНР. Успехи достигнуты северо-восточном направлении, где союзные войска подошли к окраинам города. ВС России и НМ ДНР взяли под контроль Объездную улицу в Северодонецке. Наши войска продвигаются также с северо-запада со стороны освобождённой Воеводовки.