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Автор Элиза Ибрагимова

На окраинах Лимана и Северодонецка начались бои

Силовые структуры

Передовые группы союзных войск РФ и ДНР начали бои на окраинах города Лимана (до 2016 года — Красный Лиман), который находится от Славянска примерно в 20 км. Противник несёт потери в живой силе и военной технике. Уничтожен бронетранспортёр ВСУ, прикрывающий пехотные подразделения на передовой линии, пишет "Военное обозрение".

На окраинах Лимана и Северодонецка начались бои

По данным издания, удару подверглась и позиция ВСУ по направлению Славянск-Барвенково. Украинские боевики активно используют этот участок для перегруппировки и переброски вооружения к Славянску.

Продолжается наступление по направлению к Лисичанско-Северодонецкой агломерации в ЛНР. Успехи достигнуты северо-восточном направлении, где союзные войска подошли к окраинам города. ВС России и НМ ДНР взяли под контроль Объездную улицу в Северодонецке. Наши войска продвигаются также с северо-запада со стороны освобождённой Воеводовки.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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