Евсеев: первый ядерный удар ВС РФ будет нанесён по Западной Украине

Российские войска продолжаются проведение военной спецоперации на Украине. На этом фоне отношения Москвы и Североатлантического альянса становятся более напряжёнными. Военный аналитик Владимир Евсеев прокомментировал сложившуюся обстановку и предположил, куда будет направлена ядерная ракета в случае полномасштабного вооружённого конфликта.

По его мнению, первыми под удар попадут польские военные. Эксперт считает, что войска Польши будут одной из приоритетных целей российской стороны, поскольку Варшава заявила о намерении ввести военные силы на Западной Украине. Предполагается, что польские войска будут направлены в Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области.