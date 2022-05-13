ВСУ под Харьковом потеряли половину наступавших

Киев с маниакальной настойчивостью доказывает своим гражданам об "успехах" в боевых действиях. Много разговоров о наступлении ВСУ на Харьковском направлении.

Как заявил полковник, член Союза писателей Геннадий Алёхин, о контрнаступлении речь не ведется, но локальные прорывы на некоторых участках есть.

Активно действуют ДРГ и дополнительные нацбаты, куда входят новобранцы из теробороны. Их отлавливали на вокзалах, в ТЦ, местных рынках и сразу поставили в строй.

Для командования украинских войск выдавливание ВС РФ под Харьковом — имеет гигантское значение, и даже занятие пары посёлков. Задача у ВСУ очевидная — попытка нависнуть над северным флангом союзных сил, оттянуть силы с Изюма и не дать развернуть масштабное наступление на Донбасс.

Противнику удалось занять н. п. Русская Лозовая, Циркуны, при этом потеряв там половину личного состава из наступавших.

Армия РФ удерживает господствующие высоты, а также важные узлы коммуникаций на федеральной автотрассе Москва-Харьков-Симферополь и на Травянском водохранилище.