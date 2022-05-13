В больнице Донецка в одной палате лежат снайпер из "Азова"* и боец армии ДНР

В больнице им. Калинина в Донецке в одной палате лежат снайпер из нацбата "Азов"* и боец сил ДНР.

Об этом рассказывает московский хирург, депутат ГД России Бадма Башанкаев, который с коллегами приезжал помогать делать операции.

Сперва депутат думал, что это снайпер из ВСУ, однако потом оказалось, что он из националистического батальона.

А через три палаты лежит женщина из Мариуполя — её и супруга ранил этот самый "азовец"*.

"Женщина хотела выцарапать ему глаза. Но солдаты его, слава Богу, охраняют, не дают это сделать", — говорит Башанкаев и подчеркнул, что "охраняют от праведного народного гнева".

Депутат отмечает, что не видел в глазах нациста раскаяния: "Знает, что с ним все будет хорошо, его не мучат... кормят".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.