Боевики ВСУ открыли огонь по городу Ясиноватая из РСЗО "Град"

На данный момент обстановка в мирных городах Донецкой Народной Республики крайне тяжёлая. Украинские силовики открыли огонь по городам, которые расположены близко к линии соприкосновения.

Боевики обстреляли город Ясиноватая, открыв огонь из реактивной системы залпового огня "Град". В посёлке городского типа Верхнеторецкое в результате атаки со стороны украинской армии погиб мирный житель.

Военные корреспонденты "Русской весны" сообщили, что на западе Донецка обстановка близка к критической. Жителей Петровского, Кировского и Куйбышевского районов призвали не выходить из домов.