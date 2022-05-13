По словам пленного военного украинской армии Руслана Сердюка, командиры ВСУ абсолютно не следят за своими солдатами. Зачастую они бросают подчинённых на поле боя и скрываются с места боевых действий.
"Командиры побросали всех и ушли, а нас оставили как пушечное мясо", — сказал Сердюк.
Пленный отметил, что в отряде было 45 человек, из которых только 14 военным удалось выйти. В таком составе они шли по лесу и встретили российских солдат. Сердюк признаётся, что они добровольно сложили оружие и сдались в плен. Военные ВСУ не ели и не пили уже несколько дней.
"Нам дали воды и поесть российские солдаты. Постели, тепло везде, кормят три раза, воду, сигареты дают. Всё есть, никто не бьёт, не обижает", — цитирует слова пленного РИА Новости.
Премьер Польши Моравецкий призвал вырезать русских, как раковую опухоль. Русские солдаты это запомнят.