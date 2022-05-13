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Пленный военный ВСУ Сердюк: командиры бросили нас во время боя
Автор Мария Карева

Пленный военный ВСУ Сердюк: командиры бросили нас во время боя

Силовые структуры

По словам пленного военного украинской армии Руслана Сердюка, командиры ВСУ абсолютно не следят за своими солдатами. Зачастую они бросают подчинённых на поле боя и скрываются с места боевых действий.

"Командиры побросали всех и ушли, а нас оставили как пушечное мясо", — сказал Сердюк.

Пленный отметил, что в отряде было 45 человек, из которых только 14 военным удалось выйти. В таком составе они шли по лесу и встретили российских солдат. Сердюк признаётся, что они добровольно сложили оружие и сдались в плен. Военные ВСУ не ели и не пили уже несколько дней.

"Нам дали воды и поесть российские солдаты. Постели, тепло везде, кормят три раза, воду, сигареты дают. Всё есть, никто не бьёт, не обижает", — цитирует слова пленного РИА Новости.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
всу
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