Пленный военный ВСУ Сердюк: командиры бросили нас во время боя

По словам пленного военного украинской армии Руслана Сердюка, командиры ВСУ абсолютно не следят за своими солдатами. Зачастую они бросают подчинённых на поле боя и скрываются с места боевых действий.

"Командиры побросали всех и ушли, а нас оставили как пушечное мясо", — сказал Сердюк.

Пленный отметил, что в отряде было 45 человек, из которых только 14 военным удалось выйти. В таком составе они шли по лесу и встретили российских солдат. Сердюк признаётся, что они добровольно сложили оружие и сдались в плен. Военные ВСУ не ели и не пили уже несколько дней.