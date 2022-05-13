Остров Змеиный оказался под контролем российских войск

Остров Змеиный, за который так упорно боролись ВСУ последние несколько дней, вероятно, оказался под контролем российских военных. Такой вывод можно сделать, глядя на спутниковые снимки, сделанные в районе острова 12 мая, пишут корреспонденты ANNA-NEWS.

Военные корреспонденты увидели на фото десантные катера и плавучий кран Черноморского флота. Кроме того, на самом острове производится выгрузка военной техники. Предположительно, это могут быть зенитные ракетные комплексы.

Заметим, пока официальных подтверждений этого от Минобороны РФ нет.

Ранее Минобороны РФ сообщало о нескольких неудачных попытках ВСУ высадить десант на остров Змеиный. Попытки были успешно отбиты российскими войсками, противник понёс значительные потери живой силы и техники.