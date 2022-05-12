Остров Змеиный не даёт покоя президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Недавняя неудавшиеся атака морского и воздушного десанта была начата именно с приказа Зеленского.
Напомним, атака украинских сил завершилась колоссальной катастрофой. Более 50 человек погибли, сбито 10 вертолетов, четыре самолёта и два десятка беспилотников. Среди них 9 турецких "Байрактаров".
А теперь появилась информация, что в составе украинского десанта, пытавшегося высадиться на остров Змеиный, находились подполковник морской пехоты США и майор британских коммандос.
Их дальнейшая судьба неизвестна.
По всей вероятности, эти западные вояки как раз и входят в число "полсотни погибших".
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