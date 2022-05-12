В десанте на Змеиный были подполковник-морпех США и майор британских коммандос

Остров Змеиный не даёт покоя президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Недавняя неудавшиеся атака морского и воздушного десанта была начата именно с приказа Зеленского.

Напомним, атака украинских сил завершилась колоссальной катастрофой. Более 50 человек погибли, сбито 10 вертолетов, четыре самолёта и два десятка беспилотников. Среди них 9 турецких "Байрактаров".

А теперь появилась информация, что в составе украинского десанта, пытавшегося высадиться на остров Змеиный, находились подполковник морской пехоты США и майор британских коммандос.

Их дальнейшая судьба неизвестна.

По всей вероятности, эти западные вояки как раз и входят в число "полсотни погибших".