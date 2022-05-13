Минобороны: армия РФ нанесла удар по ракетному складу ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили украинский склад ракетного вооружения, расположенный в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, ракетные войска РФ и подразделения артиллерии также поразили 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

"Уничтожен склад ракетного вооружения Украины в районе населённого пункта Шебелинка Харьковской области", — подчеркнул Конашенков на брифинге.

Ранее сообщалось, что российские росгвардейцы сбили украинский беспилотник типа А1-СМ "Фурия" в лесном массиве Харьковской области. Они изъяли из сбитого БПЛА сделанные им записи и передали их сотрудникам компетентных органов для проверки. Украинские военные используют беспилотники для воздушной разведки, определения координат целей и корректировки артиллерийского огня.