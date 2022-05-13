Росгвардейцы сбили украинский беспилотник в Харьковской области

Украинский беспилотник сбит росгвардейцами в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

"При проведении разведывательно-поисковых мероприятий в лесном массиве в непосредственной близости от позиций войск росгвардейцы сбили беспилотный летательный аппарат типа А1-СМ "Фурия"", — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что росгвардейцы изъяли из сбитого БПЛА сделанные им записи и передали их сотрудникам компетентных органов.

Украинские военные используют БПЛА, аналогичные сбитому спецназом Росгвардии, для воздушной разведки, а также для того, чтобы определять координаты целей и корректировать артиллерийский огонь. Оперативный радиус действия аппарата составляет около 50 километров. "Фурия" может подниматься на высоту до 2500 метров и быть в воздухе до трёх часов. Фюзеляж беспилотника изготовлен из сверхпрочных материалов.