Марков: сила украинской армии заключается в полном контроле со стороны США

По мнению политического эксперта Сергея Маркова, украинская армия на сегодняшний день является одной из сильнейших в мире. Он отметил несколько тезисов, которые доказывают силу ВСУ.

Во-первых, на Украине очень сильно развита идеология. Киевский режим создал мотивированные подразделения, которые придерживаются националистических взглядов. Одним из самых ярких представителей радикальной русофобии является нацбатальон "Азов"*.

Во-вторых, основу украинской армии составляют русские солдаты, которых сталкивают с Россией. На протяжении восьми лет военные ВСУ были подвержены мощному влиянию, и теперь они готовы убивать и умирать за идею.

"Армия Украины использует сильнейшую современную тактику — мирное население как заложники, как живой щит. Армия Украины может позволить себе совершать любые военные преступления в любых масштабах, — США и ЕС простят им всё", — заявил политолог.

В-третьих, во главе украинской армии стоит Вашингтон. Марков отмечает, что все украинские генералы прошли переподготовку в Штатах.

"В общем армия Украины это суперсовременная армия XXI века. Это прокси-армия США. Она создана США. Она управляется США. Она воюет в интересах США", — написал он в своём Телеграм-канале.

*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.