Коротченко: боевики "Азова"* на "Азовстали" могут продержаться до двух месяцев

В подвалах завода "Азовсталь" на протяжении двух месяцев скрываются боевики нацбатальона "Азов"*, морпехи украинской армии и западные наёмники. Военные эксперты прокомментировали обстановку в Мариуполе и предположили, сколько ещё смогут продержаться боевики, находясь в подземельях комбината.

По мнению Виктора Литовкина, засевшая группировка сможет ещё долго скрываться в развалинах завода. Однако важную роль играет наличие воды, боеприпасов и медикаментов.

Игорь Коротченко полагает, что при достаточных запасах питьевой воды и продуктов "азовцы"* смогут просидеть в окружении довольно долго.

"До того момента, когда они согласятся сдаться, либо самоликвидироваться пройдёт от нескольких недель до двух месяцев", — уточнил Коротченко в интервью изданию "Аргументы и Факты".

*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.