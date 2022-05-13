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Автор Елена Федорова

Клинцевич: ВСУ обстреливают границу из миномёта, который прячут в машине

Силовые структуры

Экс-первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, полковник запаса Франц Клинцевич заявил, что ВСУ устраивают обстрелы на границе с Россией, применяя миномёт, спрятанный в гражданской машине.

Клинцевич: ВСУ обстреливают границу из миномёта, который прячут в машине

Военный специалист рассказал argumenti.ru о хитрой маскировке украинских бойцов.

"ВСУ применяют артиллерийские системы, порой даже замаскированные, например, под гражданскую машину", — сказал он.

Клинцевич объяснил, что украинцы ставят миномёт в машину, на которой написано "Газ", подъезжают к границе, смотрят по карте, видят деревню, которую им определили в качестве цели, обстреливают её и быстро уезжают. Он добавил, что так, по его мнению, поступают только трусы и подонки.

Российские военнослужащие делают всё, чтобы защитить наши территории, которые находятся на границе, однако частые обстрелы остаются серьёзной проблемой, резюмировал он.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате обстрела белгородского села Солохи со стороны Украины достигло семи человек, об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. Украинские вооружённые силы обстреляли село вечером 11 мая. По данным Гладкова, в результате обстрела погиб один человек. Губернатор опроверг сообщения СМИ о том, что второй жертвой стал подросток.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу россия украина граница франц клинцевич
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