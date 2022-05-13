Экс-первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, полковник запаса Франц Клинцевич заявил, что ВСУ устраивают обстрелы на границе с Россией, применяя миномёт, спрятанный в гражданской машине.
Военный специалист рассказал argumenti.ru о хитрой маскировке украинских бойцов.
"ВСУ применяют артиллерийские системы, порой даже замаскированные, например, под гражданскую машину", — сказал он.
Клинцевич объяснил, что украинцы ставят миномёт в машину, на которой написано "Газ", подъезжают к границе, смотрят по карте, видят деревню, которую им определили в качестве цели, обстреливают её и быстро уезжают. Он добавил, что так, по его мнению, поступают только трусы и подонки.
Российские военнослужащие делают всё, чтобы защитить наши территории, которые находятся на границе, однако частые обстрелы остаются серьёзной проблемой, резюмировал он.
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