Поддубный: "Советник главы МВД Украины Анрусив анонсировал удары по Белгороду"

На днях советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявил, что россияне в ближайшее время будут шокированы местом удара, который нанесут украинские боевики.

"Ситуация будет меняться от того, как мы будем усиливаться западным вооружением", — заявил советник главы МВД, ранее также обещавший разрушить Крымский мост.

А сегодня угрозы от него звучат в адрес города Белгорода, сообщает военкор Евгений Поддубный.

По словам террориста высшего украинского командного эшелона, когда ВСУ дойдут до границы Белгородской области, РСЗО Украины будут обстреливать Белгород.

"Поэтому, думаю в ближайшее время, они узнают, что такое — бегать в подвал, что такое, когда горят их дома. Россияне скоро узнают, что такое специальная военная операция", — заявил Андрусив.

Все это не намёки. Враг уже не на нашем пороге, он залез к нам в дом и жаждет крови. Надо ли в этом случае повторять о приоритетных задачах спецоперации? Думаю — нет, подытожил военный корреспондент.