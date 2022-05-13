Сладков: "Нас в три раза меньше, чем требуется"

Военный корреспондент и журналист Александр Сладков в очередном рассказе о СВО сообщил: "Мы воюем, соблюдая какие-то "спортивные" принципы".

"Мы воюем с ВСУ и неонацистами в пропорции один к одному. Артиллерия, ударная авиация (ВСУ значительная беспилотная), танки, люди. У нас даже чуть меньше. Но мы наступаем!!! Значит, нас в три раза меньше, чем требуется", — в частности, говорит военкор.

По его словам, РФ наступает измотанными в боях бригадами, полками и батальонами… Ему пленный полковник ВСУ сообщил, что украинская армия "самая лучшая в мире", противостоит такому монстру — армии России!

Сладков ему ответил, что на них всё НАТО работает: снабжают и вооружают, готовят и обучают, информационно сопровождают, а "вы в обороне огребаете люлей".

Он подчёркивает, что против России воюет 40 государств. Плюс, душат экономику, шельмуют и топят.

"А вы, убившие 14 тысяч человек за 8 лет агрессии в Донбассе — просто душки. И бьёт вас на поле боя Народная милиция ЛДНР", — говорит военкор.

Хваленые рейнджеры выходят и сдаются. Вас бьют луганские и донецкие учителя, музыканты, металлурги и шахтёры. Всё славно, если бы не большие наши потери, отмечает Сладков.