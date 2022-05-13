Арестович объяснил, почему его прогнозы не сбываются: "Идиотизм командования РФ"

Внештатный советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович часто делает глубокомысленные прогнозы относительно военной спецоперации России на Украине.

Однако никто не помнит, что хоть какой-то прогноз украинца сбылся.

И вот Арестович объяснил, почему его военные прогнозы не сбываются.

"Есть один фактор, который заставляет меня ошибаться иногда — жуткий идиотизм российского политического руководства и командования. Я всякий раз думаю за них, как людей среднего ума, но они — по-суворовски: "удивил — победил" — принимают действия, которые мне сначала в голову не приходили, что так по-дурацки можно делать", — рассказывает советник главы ОП Украины.

Накануне Арестович выложил скрины угроз, которые поступали ему от жён членов нацбата "Азов"*, заблокированных в "Азовстали". Градус накала по отношению к нему и Владимиру Зеленскому достиг своего пика и даёт хорошо понять отношение к киевскому режиму, рассказывающему людям про фантомные перемоги.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.