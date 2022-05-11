Арестович: ВСУ приблизились к границам России у Белгорода

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ вышли к государственной границе РФ у Белгородской области.

Пока вышли "частично". Теперь войска из-под Харькова перебрасываются в Луганскую область, говорит он.

Хотя степень неадекватности этого "советника" известна, но информация подтверждена еще несколькими источниками. Пока это один-два участка, но это довольно тревожно, поскольку создана прямая угроза российскому региону.

Сегодняшний обстрел посёлка Солохи, где уже есть первые жертвы — это то, что будет по нарастающей, в случае, если бандеровцы продолжат "выскакивать" на пограничную территорию.

Также сообщается, что боевая авиация ВКС РФ вечером работала по объектам ВСУ из воздушного пространства Белгородской области.