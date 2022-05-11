Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ вышли к государственной границе РФ у Белгородской области.
Пока вышли "частично". Теперь войска из-под Харькова перебрасываются в Луганскую область, говорит он.
Хотя степень неадекватности этого "советника" известна, но информация подтверждена еще несколькими источниками. Пока это один-два участка, но это довольно тревожно, поскольку создана прямая угроза российскому региону.
Сегодняшний обстрел посёлка Солохи, где уже есть первые жертвы — это то, что будет по нарастающей, в случае, если бандеровцы продолжат "выскакивать" на пограничную территорию.
Также сообщается, что боевая авиация ВКС РФ вечером работала по объектам ВСУ из воздушного пространства Белгородской области.
Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".