Сладков: "Мариуполь. Что известно про остатки ВСУ и неонацистов полка "Азов"*?"

Известный журналист и популярный военный корреспондент Александр Сладков продолжает репортажи из Мариуполя с металлургического комбината "Азовсталь".

На этот раз он решил рассказать об опыте взятия завода имени Ильича.

По моим данным, пишет военкор, президент Украины Владимир Зеленский лично по связи разговаривал с руководством морской пехоты, оборонявшими завод им. Ильича. Его приказ был категоричен: "Не сдаваться! Держаться!".

А сами командиры морской пехоты вооружённых сил Украины получали данные обо всей происходящей ситуации в режиме реального времени.

Боевики сидели в подвале и были осведомлены, когда самолёты подлетят и начнут бомбить, когда бойцы России будут заходить на завод имени Ильича и т. д..

"Не такие уж они бедные овечки, их обеспечивали разведсообщества НАТО на полную катушку. Завод Ильича давным-давно освобождён, морпехи в плену", — намекает на сдачу полку "Азов"* Александр Сладков.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.