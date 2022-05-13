ВКС России уничтожили склад боеприпасов под Харьковом и более 300 боевиков

Продолжается по плану российская военная спецоперация на Украине.

Военно-космические силы России уничтожили штабы украинской территориальной обороны и батальона 24 механизированной бригады армии Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В районе Харькова уничтожены 2 украинские установки РСЗО "Град" и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО американского производства. Уничтожены почти четыре десятка единиц военной техники.

Также ВКС РФ уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области и свыше 300 бандеровцев.