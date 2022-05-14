Третьяков: армия России должна дойти до Западной Украины

Специальная военная операция ВС РФ на Украине продолжается. По мнению медиаэксперта и политолога Виталия Третьякова, России необходимо дойти до западных границ Украины во избежание повторения конфликта в будущем.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин высказался "довольно обтекаемо" по поводу судьбы регионов Украины, поэтому чёткой картины пока нет.

"Целесообразнее будет освобождать Украину до конца — до западных границ, потому что если остановиться на каких-то рубежах внутри страны, то рано или поздно конфликт может повториться", — сказал Третьяков в интервью изданию "Украина.ру".

Политолог заявил, что спецоперацию нужно довести до конца и отложенных решений остаться не должно.