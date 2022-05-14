Суздальцев: РФ нанесла ответный удар ВСУ за нападение на Белгородскую область

11 мая вооружённые формирования Украины обстреляли село Солохи в Белгородской области, в результате чего один человек погиб. Политолог и экономист Андрей Суздальцев сообщил, что Россия нанесла ответный удар на провокацию, поразив базы территориальной обороны в прилегающих украинских регионах.

"Российские войска уже ответили на эту провокацию. Они нанесли удар по базам территориальной обороны в прилегающих регионах Украины. Есть мнение, что именно эта тероборона выполняла приказ о нанесении удара по российской территории, что привело к гибели гражданина РФ", — сказал Суздальцев в интервью Украина. ру.

Он отметил, что атаки Украины на территорию России не будут оставаться безнаказанными.