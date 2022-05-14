EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Киев хочет стереть Харьков с лица земли
Глава ГУР Украины заявил, что ВСУ вернут Донбасс и Крым к концу года
На базе "Азова"* в Мариуполе нашли план захвата Новоазовска и выхода к России
Шольц назвал условие снятия санкций против РФ: продиктованного мира не будет
Зеленский: "Российское поражение очевидно, у России нет смелости это признать"
Скончался член СПЧ Андрей Бабушкин: "Больше всех сделал для заключённых"
Встречу с Бегловым в администрации президента отменили
Автор Елена Былкина

Глава ГУР Украины заявил, что ВСУ вернут Донбасс и Крым к концу года

Силовые структуры

Начальник главка украинской разведки генерал-майор Кирилл Буданов обозначил сроки окончания военной спецоперации на Украине.

Буданов уверен, что в августе наступит перелом в противостоянии России и Украины, а в конце 2022 года конфликт будет завершён.

"Большинство активных боевых действий будет завершено до конца этого года. В результате мы восстановим контроль над всеми территориями, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", — цитирует слова главы ГУР Sky News.

Ранее Украина признала, что захват острова Змеиный провалился. Буданов признал неудачную попытку военных Украины овладеть этой частью суши, однако обещал продолжать борьбу за стратегически важный объект.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Происшествия
В польской Варшаве беженцы с Украины избили до смерти местного жителя

В польской Варшаве украинские беженцы забили до смерти местного жителя.

В польской Варшаве беженцы с Украины избили до смерти местного жителя
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе села Долгенькое на Изюмском направлении
Силовые структуры
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе села Долгенькое на Изюмском направлении
Мир. Новости мира
РВ: Военные ВС России зачищают опорный пункт ВС Украины
Мир. Новости мира
Военные РФ и ЛДНР взяли кузов трофейного оружия ВСУ к югу от Попасной
Любовь Степушова Для Москвы вступление Украины в ЕС стало "красной чертой" Любовь Степушова Людмила Черткова Угрозы обстрелов Белгорода напугали россиян: на то и был расчёт Людмила Черткова Ольга Лебедева Лондон поджигает Балканы, чтобы "сместить" США с позиции мирового гегемона Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
"Азов"* прощается с родными: "Сейчас мы с вами разговариваем в последний раз"
Мир. Новости мира
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
Угрозы обстрелов Белгорода напугали россиян: на то и был расчёт
Общество
Угрозы обстрелов Белгорода напугали россиян: на то и был расчёт
Последние материалы
Психиатр поспорил с Захаром Прилепиным о солдатах: "Не в свою епархию зашёл"
Во Франции таможня конфисковала деньги для детей Донбасса
Россиянина оштрафовали за плащ, похожий на флаг НАТО: "Не смог пояснить за шмот"
Киев хочет стереть Харьков с лица земли
Глава ГУР Украины заявил, что ВСУ вернут Донбасс и Крым к концу года
На базе "Азова"* в Мариуполе нашли план захвата Новоазовска и выхода к России
Шольц назвал условие снятия санкций против РФ: продиктованного мира не будет
Зеленский: "Российское поражение очевидно, у России нет смелости это признать"
Издержки санкций: пшеница России стоит дешевле французской и лучше по качеству
Скончался член СПЧ Андрей Бабушкин: "Больше всех сделал для заключённых"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников