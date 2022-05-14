Глава ГУР Украины заявил, что ВСУ вернут Донбасс и Крым к концу года

Начальник главка украинской разведки генерал-майор Кирилл Буданов обозначил сроки окончания военной спецоперации на Украине.

Буданов уверен, что в августе наступит перелом в противостоянии России и Украины, а в конце 2022 года конфликт будет завершён.

"Большинство активных боевых действий будет завершено до конца этого года. В результате мы восстановим контроль над всеми территориями, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", — цитирует слова главы ГУР Sky News.

Ранее Украина признала, что захват острова Змеиный провалился. Буданов признал неудачную попытку военных Украины овладеть этой частью суши, однако обещал продолжать борьбу за стратегически важный объект.