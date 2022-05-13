Украина признала, что захват острова Змеиный провалился

Начальник главка украинской разведки генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что остров Змеиный имеет стратегическое значение как для военных Украины, так и для армии России.

Данный остров даёт возможность контролировать надводную и в определённой степени воздушную обстановку на южной части Украины. Также Змеиный стратегически важен с точки зрения возможности высадки тактического морского десанта.

Буданов признал неудачную попытку военных Украины овладеть этой частью суши, однако обещал бороться за остров столько, сколько понадобится.

Контроль армией РФ острова подтверждают и фото со спутника от 12 мая, где видны российские системы ПВО на Змеином, два десантных корабля и плавучий кран Черноморского Флота.

Ну, а тем временем, Украина идёт на рекорд. По информации Министерства обороны России, только за последние трое суток Киев потерял более десятка беспилотников "Байрактар" в районе Змеиного.