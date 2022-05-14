Киев хочет стереть Харьков с лица земли

Рано или поздно Харьков перейдёт под контроль России, в чем не сомневаются и жители города.

А сейчас наблюдается весьма странная примета — лишь только какому-то украинскому городу президент Владимир Зеленский присваивает звание героя, надо ждать беды, как было с Мариуполем.

Всё просто — Киев хочет нанести максимальный ущерб тем городам, которые освободит Армия России. Киевские "партнёры" из США, делают всё возможное для разрушений городов, поэтому Харьков и пичкают оружием по полной, делая город-динамит.

Кстати, харьковчан активно стали звать обратно в город. Градоначальник Игорь Терехов и электротранспорт пообещал запустить и даже рынок открыл. А логика проста — из мирных горожан хотят сделать живой щит, "по примеру" Мариуполя. Там был завод "Азовсталь", в Харькове — метрополитен, который, по сути, подземный город. Боевики могут долго сопротивляться, перемещаясь с одной станции на другую.

Киев просто приговорил Харьков, и, почуяв кровь, туда уже сползаются шакалы.